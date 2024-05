Meloni stro***? Corrado Augias | chi e cosa ci guadagna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024), ospite di Giovanni Floris a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 31 maggio, commenta il saluto di Giorgiaal presidente della Campania Vincenzo De Luca al quale si è rivolta dicendo: "Buonasera presidente, quelladella. Come sta?". Un saluto al quale è seguita 24 ore dopo la risposta piccata del governatore campano. "È un po' il linguaggio politico in tutto il mondo", dice il giornalista e scrittore. "Anche Nixon usava un linguaggio ingiurioso nei confronti dell'avversario. Anche De Luca quando ha dettoalla premier era un fuori onda, il che non ne attenua l'entità". "Quello dinon era un fuori onda", lo interrompe Floris. "Le differenze sono eclatanti, De Luca parlava come fosse al bar, laha fatto una specie di agguato", osserva