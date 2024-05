Meloni ha fatto molto per me  Chico Forti racconta il rientro in Italia e le umiliazioni nel carcere a Miami

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il detenuto trentino intervistato da Bruno Vespa ha spiegato come ha vissuto il momento in cui ha capito di potere tornare in Italia: "È stata lei a darmi la notizia, l'ho ringraziata indipendentemente da quale fosse il risultato". Poi parla dell'accoglienza ricevuta in