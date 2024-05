Fonte : ilfattoquotidiano di 31 mag 2024

In larga parte sole, per lo più in età avanzata, con bassi livelli di istruzione e residenti al Sud. Che per disoccupati di lunga data, magari ultracinquantenni, servono a poco e in alcune regioni, in particolare nel Mezzogiorno, non sono mai partiti.

Meloni dà i numeri sugli occupabili che hanno perso il Reddito ma i conti non tornano Soglie più basse dati nascosti e platee ridotte | cosa non dice la premier