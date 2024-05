Melanoma e immunoterapia con tris farmaci sopravvivenza al 72% in casi gravi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - L'contro ilsale di livello. Alla ormai consolidata somministrazione di uno o due immunoterapici insieme, che ha già comunque cambiato la storia della malattia, si aggiunge infatti una nuovissima combinazione – una 'super' - che prevede l'utilizzo di tutti e tre icontemporaneamente. Ildelle molecole nivolumab, relatlimab e ipilimumab, tutti inibitori del checkpoint immunitario, in grado cioè di togliere i 'freni' al sistema immunitario contro il, porta la percentuale didei pazienti conavanzato, seguiti per più di 4 anni, a ben il 72%. Più del 20% di quanto farebbero isomministrati da soli o in coppia. Ad aprire a questa nuova frontiera dell'è lo studio 'Relativity-048', guidato da Paolo Ascierto, presidente Fondazionee direttore dell'Unità di OncologiaOncologica e Terapie Innovative dell'Istituto Pascale, condotto in collaborazione con le università di Zurigo, di Aix-Marseille, di Losanna, di Oxford e del The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center della Johns Hopkins Medicine.