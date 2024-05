Meghan come Lady D il paragone che ha fatto infuriare il principe William

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il tour nigeriano diMarkle e delHarry è stato un enorme successo. Durante il viaggio però, un particolare non è passato inosservato: il look diera spesso ispirato a quello diD. La moglie di Harry è stata vista indossare una collana d’oro molto simile a quella indossata dallassa Diana. Secondo quanto riferito, la defunta madre die Harry indossava un gioiello simile durante uno dei suoi viaggi nel 1990 con il re Carlo. L’ex star di Suits è stata poi vista indossare una croce di diamanti e diverse fonti hanno menzionato che il pezzo era originariamente di proprietà dellassa Diana. Tuttavia, numerosi addetti ai lavori che conoscevano la famiglia reale si sono rifiutati di parlarne, affermando di non avere familiarità con la collana e di non essere in grado di identificarla.