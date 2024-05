Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) I Paesi occidentali "qualche anno fa dicevano che la Russia non sarebbe arrivata a un conflitto militare aperto con il regime Banderiano (ucraino, ndr) per non litigare con l'Occidente. Hanno sbagliato i calcoli. La guerra c'è. Potrebbero anche sbagliare i calcoli sull'uso delleTnw (tattiche, ndr). Anche se sarebbe unfatale": lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry. "Dopo tutto, come ha giustamente sottolineato il presidente russo (Vladimir Putin, ndr), i Paesi europei hanno una densità di popolazione molto elevata. E per quei Paesi nemici le cui terre sono al di là della zona di copertura delle Tnw c'è, infine, un potenziale strategico", ha proseguito l'ex presidente russo.