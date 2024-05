Fonte : panorama di 31 mag 2024

Hanno sbagliato i calcoli. I Paesi occidentali "qualche anno fa dicevano che la Russia non sarebbe arrivata a un conflitto militare aperto con il regime Banderiano (ucraino, ndr) per non litigare con l'Occidente.

Medvedev avverte l' Occidente | Un errore pensare che Mosca non usi armi nucleari