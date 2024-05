Medicina fai da te | per molti Internet è diventato un vero ‘oracolo’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 31 maggio 2024), i risultati di un indagine condotta da alcuni ricercatori è inquietante: più del 40% degli italiani se sta male cerca su.. In un mondo sempre più digitalizzato, la ricerca di informazioni riguardanti la salute attraverso i motori di ricerca suè diventata una pratica comune peritaliani. Secondo un’indagine condotta da Nomisma e presentata durante l’evento ‘About Health, dati, norme e strategie di web marketing per il settore salute’, a Bologna, è emerso che il 42% degli italiani si rivolge sempre più spesso a siti web specializzati per sapere cosa ha e il 38% utilizza Google per cercare informazioni sanitarie. Cos’è lafai da te?- Ansa- Notizie.comNonostante la crescente tendenza a consultare ‘Dottor Google’, il medico di base rimane una figura centrale nella ricerca di informazioni sanitarie, coinvolto dal 56% degli italiani.