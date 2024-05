Medaglia d’oro all’Atalanta per l’Europa League Gasperini | La gioia più grande è aver regalato questa felicità alla gente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) L'Atalanta continua a fare incetta di premi e riconoscimenti. Martedì il Global Soccer Awards, mercoledì la Rosa Camuna in Regione Lombardia, stamattina la Cittadinanza Onoraria della Città di Bergamo, la massima onorificenza municipale. A consegnarla il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, nel palazzo comunale, Palazzo Frizzoni, durante una seduta straordinaria del consiglio comunale cittadino. "L'Atalanta non era mai stata insignita della massima onorificenza civica. La premiamo per ciò che ha rappresentato per la nostra città e il nostro territorio, ha dato lustro alla città. Ci avete fatto sentire fieri di essere bergamaschi", ha spiegato durante la premiazione il primo cittadino orobico. Ricordando che "L'Atalanta ha aiutato la città a cambiare, metafora di una città di provincia che ad un certo giorno, senza smettere di tenere i piedi per terra ha saputo pensarsi europea.