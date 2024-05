Med Italy da domani alla Mostra d’Oltremare la fiera degli abiti da cerimonia Con Raffaella Fico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si terrà daal 3 giugno, presso ladi Napoli Med, lainternazionale dedicata aglieleganti e dadiretta da Fabio Ridolfi. L’evento trade propone il meglio delle collezioni 2025 di designer provenienti da tutto il mondo, capaci di cogliere e dettare tendenze e must-have che saranno protagonisti delle prossime stagioni. La manifestazione è arricchita dpresenza esclusiva di rinomati stilisti tra cui il tanto atteso Julivino, brand libanese di punta, che presenterà in anteprima italiana la sua collezione 2025 “Ricca sposa”, insieme a altri prestigiosi nomi come Walone, Saboroma, Arnita Mani, e Fely Campo dSpagna. Un’altra anticipazione imperdibile sarà quella di Chic And Holland, acclamato designer olandese, che svelerà le sue creazioni per il diciottesimo compleanno.