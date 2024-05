Mazza | Saviano accetti invito e partecipi a uno degli incontri della Buchmesse

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Il nome di Robertonon era compreso nella lista di autori presentata dagli editori per comporre la delegazione italiana alladi Francoforte 2024. E da parte del Commissario non si era ritenuto di alterare quella lista né con il suo nome, né con quello di altri, più o meno autorevoli o rappresentativi scrittori”. Lo dichiara il Commissario Straordinario del Governo per la partecipazione italiana alla, Mauro. “Ora, preso atto dell’odierna pur tardiva diversa indicazione di un editore, di fronte alle reazioni e a una corale levata di scudi, avendo a cuore su tutto il successo dell’Italia alla Fiera del libro di Francoforte, il Commissario spera chel’a uno dei nostrinelle cinque giornate”.