Maxi blitz al campo nomadi di Castel Romano | in azione oltre 100 uomini delle Forze dell’ordine

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 maggio 2024 – Si è svolta ieri l’operdi controllo interneldisulla via Pontina. Inpiù di 150 agenti, tra Polizia Locale di Roma Capitale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. A partire dall’alba di questa mattina, il personale è stato impegnato in mirate attività di verifica per il contrasto di varie forme di illeciti e per dare esecuzione ad un provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma, con il quale è stato disposto il collocamento di 1 minore presso una casa famiglia. Un altro minore non accompagnato, invece, è stato preso in carico dalla Sala Operativa Sociale del Comune di Roma. Nel corso dei controlli, agenti della Polizia Locale dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del IX Gruppo Eur hanno trovato e posto sotto sequestro 6 veicoli privi di copertura assicurativa.