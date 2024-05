Matteotti e la crisi della rappresentanza Il ricordo di Violante

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 31 maggio 2024) Al direttore - Il 21 novembre del 1920 le squadracce fasciste diedero l’assalto a Palazzo d’Accursio, a Bologna, per impedire l’insediamento di una maggioranza socialista che aveva vinto le elezioni. Più di un secolo dopo, la sede del comune di quella che fu la capitale del comunismo d’occidente si consegna ai terroristi di Hamas. Il sindaco Matteo Lepore in persona ne espone la bandiera dal balcone dello storico palazzo.Giuliano Cazzola Bologna è importante, e in questo caso deprimente. Meno deprimente invece è ciò che si è sentito ieri alla Camera per commemorare i cento anni dall’omicidio di Giacomo. Qui di seguito un passaggio del magnifico discorso fatto ieri alla Camera da Luciano. Perfetto. “Essere oggi in quest’Aula non è sentito da nessuno di noi come un fatto formale.