Matteotti 100 anni dopo La svolta di Meloni | Fu ucciso dai fascisti

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Siamo qui a commemorare un uomo libero e coraggiosoda squadristiper le sue idee. Onorare il suo ricordo è fondamentale per ricordarci ogni giorno, a distanza di 100, il valore della libertà di parola e di pensiero contro chi vorrebbe arrogarsi il diritto di stabilire cosa è consentito dire e pensare e cosa no". Davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ai presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, Giorgiatrasforma il ricordo del deputato socialistadai sicari di Mussolini in evento politico istituzionale e personale. Da un lato riconosce le responsabilità storiche accertate, con tono appropriato al ruolo di presidente del Consiglio e atteggiamento ben diverso rispetto alla sceneggiata con il governatore campano Vincenzo De Luca; dall’altro, rovescia sull’opposizione proprio "la lezione di": "La nostra democrazia è tale – incalza la premier – se si fonda sul rispetto dell’altro, sul confronto, sulla libertà, non sulla violenza, la sopraffazione, l’intolleranza e l’odio per l’avversario politico".