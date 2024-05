Mattarella nomina 25 Cavalieri del lavoro Tra i quattro dell' agroalimentare c' è Matteo Lunelli

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 31 maggio 2024), presidente e amministratore delegato di Ferrari Trento, azienda spumantistica trentina, è statoto Cavaliere deldal presidentea Repubblica, Sergio, come di consueto a pochi giorni dalla festaa Repubblica di domenica 2 giugno. Il decreto, firmato il 31 maggio, su proposta del ministroe Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, conferisce il titolo di Cavaliere dela 25 imprenditori italiani., unico nome del settore vitivinicolo in questo 2024, è anche presidente di Surgiva, acqua minerale all'interno del Parco Adamello Brenta, di Bisol1542, marchio di riferimento nel mondo del Prosecco superiore di Valdobbiadene e di Tassoni. Dal gennaio 2020, è ai vertici di Fondazione Altagamma e nel 2022 è stato vincitore nazionale del premio Ey - L'imprenditore'anno.