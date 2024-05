Matilde Brandi sbotta contro Alvina all’Isola dei Famosi | È furba che è successo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 31 maggio 2024) I naufraghi si accingono a vivere gli ultimi giornidei. Lo Spirito dell’Isola ha catturato la loro attenzione con un nuovo comunicato, nel quale è stato annunciato l’arrivo dell’ultima dispensa a disposizione dei concorrenti. Successivamente, poi,si è lasciata andare a degli sfoghi. Ad essere presa di mira è stata soprattuttoVerecondi Scortecci. Lo sfogo diVerecondi Scortecci Giunti a questo punto del reality show, tutti vogliono arrivare in finale. Considerando i sacrifici fatti, pertanto, è anche plausibile che vengano messe in pratica delle strategie. A tal riguardo,ha deciso di sfogarsi con Samuel Peron in merito al comportamento diVerecondi Scortecci.