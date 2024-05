Materazzi | Inter dopo Istanbul una famiglia Poi frecciatona a Lukaku!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) Marco, presente a Londra per la finale di UEFA Champions League di domani, ha parlato a Sport Mediaset della seconda stella conquistata dall’e del ruolo di Lautaro Martinez, vicino al rinnovo. Non risparmiando due o tre frecciate a Romelu. GRANDE– Marco, lo sappiamo, ha l’nel cuore.la sua lunga esperienza in nerazzurro culminata con il Triplete nel 2010 a Madrid, l’ex difensore non ha mai nascosto la sua passione per il club anche da tifoso. Lo dimostra anche con le sue parole di oggi a Londra, dove, presente per la finale di UEFA Champions League di domani tra Borussia Dortmund e Real Madrid, parla in questo modo della seconda stella, senza risparmiare una pesante bordata a Romelu: «Tutto bellissimo, hanno messo in campo una, una squadra, già dall’anno scorso a