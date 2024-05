Marvel Rivals | Nuovo Gameplay BETA e costume di Spiderman esclusivo PS5

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nel frastuono della recente State of Play di Sony PlayStation, un annuncio ha scosso gli animi degli appassionati di videogiochi e fumetti: ladifarà il suo debutto su PlayStation 5. Questo gioco free-to-play, già ampiamente discusso durante la recente Closed Alpha su PC, sta per atterrare sulle console di nuova generazione, portando con sé un’ondata di emozioni e aspettative. Avete già saputo di tutti i personaggi presenti al lancio diin arrivo su PS5,e Skin esclusiva Iltrailer non ha solo annunciato la tanto attesa versione PlayStation 5 di questo hero shooter, ma ha anche rivelato due nuovi personaggi pronti ad arricchire l’epico roster: Venom e Adam Warlock.