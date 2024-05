Marvel Rivals in arrivo su PlayStation 5 l’annuncio durante lo State of Play

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 31 maggio 2024)arriva ufficialmente su5. Lo shooter PvP con protagonisti gli eroisarà disponibile anche sulla console next-gen di Sony: la Closed Beta avrà inizio dal 24 luglio. Fra le varie novità mostrateloofdi Sony non manca la presenza di, tramite un trailer che ha offerto uno sguardo al gamee ai diversi personaggi disponibili a partire dal lancio. Il breve filmato ha mostrato una serie di sequenze cinematiche e game, registrate su5., lo scooter pvp che vede come protagonisti i supereroisarà disponibile anche per5. La Closed Beta permetterà a tutti gli utenti di formare la propria squadra per dare il via a degli scontri senza eguali.