Fonte : ilnapolista di 31 mag 2024

Come si combattono? Allungando per legge la possibilità di fare contratti, da almeno di 8 anni in modo tale che dopo i primi due anni il procuratore non va da altri club per far salire il salario previsto inizialmente per quel calciatore.

Mario Rui l’agente | Il Napoli mi ha chiesto di portarlo via Dovrei dire | no ha altri due anni di contratto