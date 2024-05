Marina Berlusconi nominata Cavaliere del lavoro da Mattarella come suo padre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha nominatoElviradel. La decisione è stata annunciata nell’elenco dei 25 nuovi Cavalieri del, selezionati su proposta del Ministro del Made in Italy, Adolfo Urso. La primogenita del fondatore di Forza Italia, Silvio, che è scomparso il 12 giugno dello scorso anno, segue così le orme del, insignito della stessa onorificenza nel 1977.Leggi anche: Bologna, terribile incidente stradale: muore un uomo di 59 anni, ci sono tre feriti L’elenco dei nuovi Cavalieri delinclude diverse figure di spicco del panorama economico e industriale italiano. Oltre aElvira, sono stati nominati: Lucia Aleotti Eufrasio Anghileri Giovanni Arena Pietro Beccari Paolo Bertazzoni Maria Chiara Boni Giorgio Campagnolo Carmine Caputo Caterina Imelde Caselli Carlo Cimbri Graziano Giordani Raffaella Leone Matteo Bruno Lunelli Fausto Manzana Giuseppe Marino Francesco Giovanni Muntoni Duilio Paolino Vito Antonio Primiceri Fabio Ravanelli Edoardo Roncadin Enrico Samer Antonio Serena Monghini Giovanni Sgariboldi Aquilino Carlo Villani Un riconoscimento di eccellenza Il titolo didelè uno dei più alti riconoscimenti conferiti in Italia per meriti imprenditoriali e professionali.