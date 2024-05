Marina Berlusconi ' dedico il riconoscimento a mio padre'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al capo dello Stato Sergio Mattarella e al Consiglio dell'Ordine al Merito del Lavoro per avermi onorata con questo prestigioso. Loa Silvio, mio, che è stato e sempre sarà 'il Cavaliere'". Così, presidente di Mondadori e di Fininvest, nominata Cavaliere del lavoro. "Voglio quindi condividere questocon ciascuna delle persone che lavorano in Mondadori, e, più in generale, con le persone di Mediaset e di tutto il gruppo Fininvest", ha aggiunto. .