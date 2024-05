Margaret Qualley ha un dono che ora la fa brillare più che mai

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 31 maggio 2024)è appena apparsa sulla Croisette non con uno, ma con due importanti titoli. Un'impresa non banale che indica che ha tutte le carte in regola per diventare a tutti gli effetti una stella. Ma non è una sorpresa. Da quando il suo nome è apparso in cartellone, non è mai sparito dalle menti e dai cuori del pubblico. E dopo una sequenza di film d'autore tra Tarantino e Lanthimos, è pronta a tornare sul piccolo schermo con Tu, io e tutto il tempo del mondo, miniserie basata sull'omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid, in sviluppo per Netflix che la produrrà insieme alla casa di produzione A24. Nata a Kalispell, nel Montana, il 23 ottobre 1994,è figlia della nota attrice Andie MacDowell e dell'ex modello Paul. Seguendo le orme della mamma e della sorella maggiore Rainey (1990), a cui è particolarmente legata, focalizza presto i suoi interessi verso la recitazione, studiando alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra.