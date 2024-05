Marchetti nuovo presidente dell’Inter? Pure altri due in lizza! ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il notaio Carlosarebbe l’indiziato principale per ricoprire la nomina di. Ma sulla lista della proprietà americana ci sono anchedue nomi. GIORNATA IMPORTANTE ? Il prossimo 4 giugno, tramite la nuova Assemblea dei soci, si deciderà il. Infatti, martedì, sarà un giornata davvero importante per la nuova Inter americana. Non solo ci sarà nomina delCdA, che guiderà il club nei prossimi anni, ma avverrà anche la nomina del, che succederà a Steven Zhang. L’indiziato principale da questo punto di vista è il notaio milanese e interista, Carlo. Si tratta di una figura molto vicina agli ambienti interisti. Ma sulla lista di Oaktree compaiono anche due figure interne: Katherine Ralph e Alejandro Cano.