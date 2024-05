Marcell Jacobs scala la classifica mondiale | a 2 centesimi da Lyles sul podio in Europa! Due sorprese in testa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024)ha corso in 10.03 a Oslo, dove ieri sera è andata in scena la sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha mostrato un chiaro progresso rispetto alle prime due uscite della stagione (10.11 a Jacksonville e 10.07 a Roma), dimenticando la bruttissima prova di martedì sera a Ostrava. Nella capitale norvegese si sono visti una buona partenza e un valido lanciato, sono mancati la transizione e gli ultimi dieci metri. Il velocista lombardo ha comunque dimostrato di essere in crescita e sta cercando di mettere insieme i vari pezzi del puzzle, frutto dei nuovi allenamenti alla corte di Rana Reider. L’azzurro sta assorbendo i nuovi meccanismi e la sensazione è che possa migliorare sensibilmente, l’obiettivo è quello di presentarsi al massimo della forma alle Olimpiadi di Parigi 2024, passando per gli Europei di Roma, dove settimana prossima sarà chiamato a difendere il titolo continentale conquistato due anni fa.