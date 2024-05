Marcegaglia acquisisce l' acciaieria Ascometal di Fos-sur-Mer

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il gruppol'francese dia Fos-sur-Mer. E' stato scelto come acquirente dalla Camera Commerciale del Tribunale giudiziario di Strasburgo, con una sentenza emessa oggi, nell'ambito di una procedura fallimentare. "Assumerà la denominazione di 'Fos-sur-Mer'. Il gruppo si è impegnato ad assumere tutti i dipendenti e a investire in un nuovo, importante progetto di trasformazione industriale circa 600 milioni di euro, cui si aggiungerà il fabbisogno di capitale circolante". "All'esito della trasformazione, il sito di Fos-sur-Mer soddisferà circa il 30% del fabbisogno di acciaio del gruppoe utilizzerà metodi di produzione efficienti e sostenibili". "Questa importante acquisizione si inserisce nella strategia globale del Gruppo, con l'obiettivo di integrare l'intera catena del valore nella nostra produzione", commentano Antonio ed Emma: Inoltre, il Grand Port di Marsiglia è collocato in una posizione strategica quanto a materie prime e logistica.