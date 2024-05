Mannheim aggressione durante comizio anti-islam | ferito gravemente un poliziotto

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 31 maggio 2024) Articolo pubblicato venerdì 31 Maggio 2024, 17:04 Un’adunanza pubblica del partito ani-Pax Europa si è trasformato in una tragedia a causa dell’ad alcuni dei presenti da parte di un uomo armato di coltello, di cui per ora non sono state rilasciate le generalità. Non è stato chiarito il numero esatto di persone coinvolte, L'articolounproviene da Il Difforme. .