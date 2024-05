Manca da casa da ieri | in provincia di latina corso si cerca nonno Arnaldo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 31 maggio 2024) La mattina del 30 maggio,Passerini è uscito dicon la sua auto, una Skoda Fabia grigio metallizzato, dopo che il figlio era partito per il lavoro intorno alle 8. L’ultimo contatto telefonico con la famiglia risale alle 13:40, quando Passerini ha riferito di trovarsi a Borgo Piave, senza riuscire a fornire altre indicazioni. Da quel momento, il suo cellulare si è spento e non è stato più possibile contattarlo. Denuncia e Avvio delle Ricerche Dopo inutili ricerche nella zona, la famiglia ha presentato una denuncia ai carabinalle 16:30. Alle 18:20, il telefono di Passerini è stato localizzato nel quartiere Nuova, in Q4. Nonostante le ricerche della figlia e del genero, l’anziano non è stato trovato. La famiglia teme chepossa essersi perso, vista la sua età e le patologie per cui assume farmaci.