Maltempo travolti dalla piena davanti agli occhi dei soccorritori | tre dispersi in Friuli

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tre giovani, un ragazzo e due ragazze che avrebbero fra i 17 e i 25 anni, risultanodal primo pomeriggio di oggi inVenezia a causa delladel fiume Natisone: poco prima avevano lanciato l'allarme con il telefono perché si trovavano su un isolotto e l'acqua stava salendo velocemente per le piogge torrenziali. Le ricerche sono in corso: i tre potrebbero essere stati trascinaticorrente del fiume in. A causa di una vasta area depressionaria di origine atlantica, la Protezione Civile ha diramato allerta arancione su parte di Lombardia e Veneto e allerta gialla sui restanti settori del Veneto, su gran parte della Lombardia, sul Trentino-Alto Adige, sull'Emilia-Romagna e su parte diVenezia Giulia e Piemonte.