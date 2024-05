Maltempo Italia crolla la strada Cosa succede

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024) Allagamenti nella bassa bresciana e smottamenti nella zona della Franciacorta e del Sebino: questo il bilancio delche ha flagellato la provincia di Brescia nelle ultime ore. La situazione più preoccupante si è verificata a Rodengo Saiano lungo laprovinciale 510, che è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa del cedimento di parte della carreggiata. Fortunatamente, non ci sono veicoli coinvolti né feriti. La causa del cedimento è stata attribuita allo straripamento del torrente Orna. Si prevede che il tratto dirimarrà chiuso per una decina di giorni per permettere i necessari lavori di ripristino dell’asfalto. L'articololaproviene da The Social Post. .