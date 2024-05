Maltempo in Friuli tre ragazzi travolti dalla piena del Natisone

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tre giovani, un ragazzo e due ragazze, risultano dispersi dal primo pomeriggio del 31 maggio inVenezia a causa delladel fiume: poco prima avevano lanciato l'allarme con il telefono perché si trovavano su un isolotto e l'acqua stava salendo velocemente per le piogge torrenziali. Le ricerche sono in corso. Si tratta di una ragazza di 20 anni, figlia di genitori rumeni, residente a Campoformido (Udine), nata a Colleferro (Roma); l'altra ragazza, di 23 anni, era invece arrivata tre giorni faRomania per far visita ai genitori che abitano a Udine. Il ragazzo, 25 anni, abita in Austria ma è domiciliato a Udine.