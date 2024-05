Fonte : ilrestodelcarlino di 31 mag 2024

All’epoca, i giudici del Riesame ritennero che, non essendo chiaro il movente dell’indagato, non se ne potesse "confinare la pericolosità" trasferendolo in un altro reparto dello stesso ospedale.

Malori al 118 il ricorso Tacconi resta ai domiciliari