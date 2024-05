Fonte : ilrestodelcarlino di 31 mag 2024

L’operazione di soccorso, nota in gergo come evacuazione medica è stata particolarmente difficile a causa delle condizioni notturne e dello spazio limitato per l’atterraggio sulla piattaforma.

Malore sulla piattaforma Dolori addominali operaio soccorso con l’elicottero