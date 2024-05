Malore mentre è alla guida | si schianta in auto e muore uomo di 57 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Cazzago San Martino (Brescia), 31 maggio 2024 - Undi 57è morto nella suafinita contro un ostacolo probabilmente a causa di unera al volante E’ accaduto a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia poco dopo mezzogiorno di oggi, venerdì 31 maggio, in via La Collina all’altezza del civico 17 nella Frazione Calino. Secondo quanto riferisce l’Areu la causa dell’incidente potrebbe essere stato undel conducente. Per i sanitari del 118 intervenuti sul posto con un’medica, un’infermieristica,e un ambulanza non è restato altro che costatare il decesso. La dinamica e le cause sono al vaglio della Polizia Stradale. .