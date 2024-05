Malore in vetta alla cupola turista salvata da vigili del fuoco e 118

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Firenze, 31 maggio 2024 –sulladel Duomo di Firenze. Unasi è sentita male inal monumento nel pomeriggio di oggi, 31 maggio. Erano circa le 14 quando è scattato l’rme e poco dopo ideldel comando di Firenze sono intervenuti soccorrendo subito la donna insieme al personale sanitario del 118. Dopo una valutazione sanitaria è stato deciso di effettuare la discesa ordinaria fino alle terrazze per poi completare il percorso fino all’uscita con l’uso del montacarichi. Anche sefine non è stato necessario l’impiego dell’autoscala, è stata comunque predisposta la particolare procedura per la manovra di evacuazione che prevede il trasporto vincolato interno nel primo tratto della discesa, fino appunto a raggiungere le terrazze della Cattedrale.