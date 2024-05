Malagiustizia | accusati e rovinati in nome della Triade

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 31 maggio 2024) A causa dell’interpretazione sbagliata di un’intercettazione da parte dei magistrati, Andrea e Fabrizio Bolzonaro, che avevano avviato una fortunata attività di trasferimento denaro, prima sono finiti in cella e poi hanno dovuto affrontare tutti i gradi di giudizio. Ora l’innocenza dei due fratelli è stata accertata, ma al prezzo di devastare la loro vita. Come possa una innocente battuta fatta alla moglie («Questa gente forse sta riciclando i soldimafia russa...») essersi trasformata in una confessione («Stiamo riciclando i soldimafia cinese») è un dubbio che tormenterà per sempre i fratelli Fabrizio e Andrea Bolzonaro. Soprattutto perché per quella interpretazione sbagliata di un’intercettazione sono stati arrestati, insieme al padre Luciano, all’epoca 65enne, e costretti a trascorrere 5.