Mai così tanti posti di lavoro | per Landini è una catastrofe perché rosica

(Di venerdì 31 maggio 2024) Da una parte ci sono le statistiche ufficiali, i numeri certificati, i dati trasmessi dalle aziende, le rilevazioni sui cui fanno affidamento gli studiosi e gli organismi internazionali per giudicare lo stato di salute di un Paese. Dall'altra c'è Maurizio. E per quanti sforzi si possano fare, i due mondi non si incontreranno mai. Il sindacalista della Cgil, testardo come un mulo o semplicemente in malafede, è convinto di essere l'unico a conoscere «la realtà concreta» e il verdetto è sempre lo stesso da anni, anzi ora che c'è il centrodestra al governo è pure peggio:. Pur preparandoci all'imminente sciagura, non ce ne vorrà l'ex leader dei metalmeccanici se ci permettiamo di dare anche un'occhiata ai dati snocciolati ieri dall'Istat,, tanto per tirarci un po' su il morale.