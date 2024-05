Magalini verso Pisa è Casella ora il favorito La Spal sfoglia la margherita e stringe sul ds

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Giuseppesi avvicina al, e lasposta il mirino su Alex. In estrema sintesi è questo quello che è accaduto nelle ultime ore sul fronte direttore sportivo, la figura che il club di via Copparo deve al più presto assicurarsi per cominciare a programmare la prossima stagione. Risulta chenon abbia ancora sciolto definitivamente le riserve, tanto che soltanto lunedì prossimo incontrerà il Catanzaro. Ma è molto probabile che l’artefice dei successi giallorossi alla fine comunicherà alla società calabrese l’intenzione di effettuare un’esperienza diversa. Un po’ più vicino a casa, ma comunque in serie B.quindi non rinnoverebbe il contratto col Catanzaro (in scadenza il 30 giugno), e a quel punto sarebbe libero di accasarsi al, che lo accoglierebbe a braccia aperte.