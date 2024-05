Fonte : ildenaro di 31 mag 2024

“Ma i ciechi sono tutelati a Napoli? Lo studio legale Vizzino al sindaco: Sia garantito il diritto alla mobilità”: era il titolo della lettera aperta di denuncia inviata, il 18 maggio scorso, per il tramite del Denaro, al sindaco e agli assessori competenti del Comune di Napoli, con lo scopo di sensibilizzare l’interesse dell’Amministrazione “in ordine alla problematica relativa alla mancato rispetto delle principali norme in materia di viabilità urbana, sub specie mobilità autonoma per le persone cieche ed ipovedenti”.

Ma i ciechi sono tutelati a Napoli? Il Comune | Lavoriamo a un protocollo per l’inclusione di tutti i disabili