M5s Avellino Digital City | il futuro digitale di Avellino confronto il 31 maggio

(Di venerdì 31 maggio 2024) Oggi Venerdì 31ore 17.30 presso la Sede del comitato elettorale Antonio Gengaro in piazza Libertà iniziativa del Movimento Cinque stelle di. Laizzazione è il nostroe per la nostra città è fondamentale seguirne il percorso. Processi decisionali, partecipazione democratica sono fortemente influenzati dalle nuove tecnologie. Su come la rivoluzione in atto modificherà l’approccio dei cittadini con le istituzioni sarà il tema dell’incontro. Partecipano i candidati al consiglio comunale diSara Spiniello e Sergio Pagliarulo (M5S), Pasquale Cucciniello e Sonia Penna (Europa Verde) Interviene Carmela Auriemma, parlamentare M5S Conclude il candidato sindaco Antonio Gengaro Si ricorda che domani 1° giugno dalle 20 alle 21 il M5S terrà un gazebo informativo in corso Vittorio Emanuele, altezza villa comunale, adcon i candidati al consiglio comunale.