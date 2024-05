Luxuria replica all’orrendo attacco di Fabrizio Corona

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo le frasi transfobiche di Francesco Benigno, mercoledì scorso durante il podcast Gurulandia,ha puntato il dito contro Vladimirdandole “dell’uomo travestito da donna“, non reputando la presentatrice idonea a tenere il timone di un programma “che guardano le famiglie“. Nessuno l’ha fermato o gli ha fatto notare che se “le famiglie” hanno un problema a seguire un programma perché condotto da una donna non cisgender, allora il problema non è certo di Vlady o dei vertici Mediaset, ma delle famiglie stesse. Inoltre con lo stesso ragionamento degno della Corea del Nord, dovrebbero impedire la conduzione anche ai divorziati (sia mai che mettessero starne idee alle famiglie tradizionali). Per fortuna il mondo va avanti e in tv e sul web c’è spazio per tutti, addirittura anche – giustamente – per gli ex detenuti.