(Di venerdì 31 maggio 2024) Un uomo giapponese ha speso 15mila dollari per trasformarsi in un, ma ora non è più convinto e vuole. Toco, così si fa chiamare, ha detto che vuole essere un altro animale, perché è troppo complicato camminare come un Collie. In un video, pubblicato proprio da Toco, si mostrava mentre faticava a muoversi in un tipico percdi agility per cani. Al notiziario giapponese WanQol,ha affermato: “un altro animale.realisticamenteun altro, uno un. Anche una volpe o un gatto sarebbero carini, ma sono troppo piccoli perché gli esseri umani possano provarli. Mi piacerebbe realizzare il mio sogno diun altro animale un giorno”. Inoltre, nei suoi scorsi mesi passati da “”, Toco ha detto di essersi sentito deluso perché, durante le sue passeggiate in pubblico, non veniva considerato dagli altri cani e li aveva definiti crudeli perché si rifiutano di giocare con lui.