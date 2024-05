Lunedì 3 giugno treni a rischio | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 31 maggio 2024)USB Attività Ferroviarie, l’assemblea dei lavoratori e altre realtà di base, hanno proclamato uno sciopero per gli addetti alla manutenzione infrastruttura di RFI. Coloro che viaggiano in treno potrebbero registrare cancellazioni e ritardi, anche setalia garantisce: ‘I servizi minimi per le fasce orarie di maggiore frequentazione, ossia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Previsti disagi pera causa di uno sciopero – Ilcorrieredellacittà.comLe motivazioni della protesta A chiarire le motivazioni della protesta sono le sigle sindacali le quali specificano che nasce ‘a sostegno della vertenza dei lavoratori del settore contro l’accordo del 10 gennaio la cui applicazione inciderà profondamente sulla vita, sulla dignità, sulla salute e sulla sicurezza dei ferrovieri; per il rinnovo delle Rappresentanze dei Lavoratori (RSU/RLS) decaduti da oltre 5 anni privando i lavoratori del diritto alla democrazia di scegliere i proprio rappresentanti; contro le arbitrarietà aziendali, in palese violazione del contratto, che si stanno imponendo ovunque’.