Fonte : iltempo di 31 mag 2024

Chiusa e poi riaperta per la caduta di un albero la statale 54 del Friuli. I tre ragazzi sono stati travolti dalla fortissima corrente e sono spariti nelle acque marroni del fiume, che si sono alzate in pochissimo tempo, non lasciandogli modo di tornare a riva.

L' ultimo abbraccio e la fune mancata | ricerche a oltranza per i tre ragazzi