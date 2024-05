Lukaku adesso cambia tutto | la decisione del Chelsea può favorire il Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilcontinua a lavorare sul mercato in entrata. In bilico c’è il futuro di Victor Osimhen e i dubbi per l’attacco. La stagione è giunta al termine, ma in casasi lavora già alla prossima annata. L’arrivo (ormai probabile) di Antonio Conte sembra una boccata d’aria per una piazza che ha sofferto molto negli ultimi mesi. L’avvento dell’allenatore in Campania non lascia dubbi: De Laurentiis ha un progetto vincente. A tal proposito, la dirigenza azzurra è molto focalizzata sul mercato in entrata, ancor più in quei reparti che subiranno modifiche importanti. Tra questi c’è sicuramente l’attacco, visto il futuro di Victor Osimhen sempre più in bilico. L’attaccante ha prolungato il proprio contratto con il, ma è presente una clausola da ben 120 milioni di euro che gli consentirà di approdare in una big europea.