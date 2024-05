L’Ue punti su Difesa comune eurobond e investimenti in IA Le prime Considerazioni di Panetta

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’attesa è stata sempre una costante nellefinali di Bankitalia. Ma stavolta, forse, ce ne era un pizzico di più. E il motivo è presto spiegato: si trattava del primo appuntamento di Fabiocon l’evento più importante dell’anno per Via Nazionale. A una settimana esatta dal G7 di Stresa, di cui è stato padrone di casa, unitamente a Giancarlo Giorgetti, l’ex membro del comitato esecutivo della Bce, che lo scorso novembre ha preso il testimone alla guida di Palazzo Koch da Ignazio Visco, ha racchiuso in una trentina di pagine il suo pensiero maturato in otto mesi da governatore su banche, finanza, Europa, prospettive dell’economia, tassi e geopolitica. Tutto davanti a una platea gremita di banchieri, imprenditori, manager, tra cui John Elkann, giornalisti ed economisti, unitamente alla presenza dell’ex presidente della Bce, già premier e governatore di Bankitalia, Mario Draghi.