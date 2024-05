L’Ue deve avere un’ambizione transazionale e federale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 31 maggio 2024) Più uniti per andare più lontano. Ormai è chiaro, gli Stati nazionali, singolarmente, in Europa non hanno gli strumenti per affrontare le sfide globali contemporanee. A dimostrarlo in maniera eclatante è stata in primis la pandemia, ma ci sono altri fenomeni di vario genere che, per trovare una risposta efficace, necessitano di una collaborazione su un piano più alto, come per esempio i flussi migratori, il cambiamento climatico, la competitività economica e le disuguaglianze sociali, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dei dati personali, le guerre, la criminalità e il terrorismo. Ad oggi una robusta risposta politica a queste esigenze manca, perché la struttura dell’Unione europea non è attrezzata per farlo. Le istituzioni europee sono ancora troppo distanti dalla vita dei cittadini, possono dettare una linea politica, ma i tempi per la sua attuazione sono ancora biblici.