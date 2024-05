Lucia Annunziata si sfoga | Sono stata spinta ma la scelta finale è stata mia perché non intendevo essere cacciata dalla Rai

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024), candidata indipendente per il Partito Democratico alle prossime elezioni europee, è tornata a parlare del suo addio alla Rai e al programma “In mezz’ora”. Dopo aver rivelato alcuni retroscena a “dimartedì”, laha specificato altri punti, rimasti in sospeso, durante l’ultima puntata di Piazzapulita su La7. “, ma lamianon. – ha detto la giornalista- La Meloni ha continuato a dire una cosa che nessun giornalista con un minimo di dignità può accettare. Cominciò a dire in varie circostanze che io non ero una giornalista, ma solo una persona che lavoravaaveva una tessera in tasca e che non avevo a che fare con la meritocrazia”. Poi al collega Corrado Formigli presente in studio ha chiesto, facendo degli esempi: “Se il tuo editore lo ripete in pubblico e in privato e nel frattempo comincia a cambiare il direttore del Tg1 e comincia a fare pressioni, tu che dici? ‘Rimango qui per vedere se veramente mi caccia?’.