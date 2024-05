Lucia Aleotti cavaliere del lavoro la nomina di Mattarella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Firenze, 31 maggio 2024 – Il Presidente della Repubblica Sergiohato oggi i 25 nuovi Cavalieri del. Tra questi l’unica personalità toscana è, presidente di Pharmafin, holding di controllo del Gruppo Menarini, multinazionale di famiglia attiva nei settori farmaceutico e diagnostico. Negli anni riveste incarichi di vertice fino ad assumere la presidenza della capogruppo A. Menarini I.F.R. dal 2013 al 2018, di cui sviluppa la presenza nel settore della ricerca con le acquisizioni di Silicon Biosystems, start up di tecnologie per la biopsia liquida e di CellSearch, attiva nella diagnostica oncologica. Oggi il Gruppo Menarini è presente in 140 paesi con un export dell’80%. Con 18 sedi produttive, di cui otto in Italia, e uno stabilimento per produrre anticorpi monoclonali, realizza 600 milioni di confezioni di farmaci l’anno.