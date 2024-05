Lotto bastano 3 numeri per vincere 57mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 31 maggio 2024), sapevi che bastava indovinare solamente treper ambire a una cifra del genere? Tutto quello che c’è da sapere. La seconda estrazione settimanale dele del Superenaha regalato sorrisi e soddisfazioni a non finire. Otto persone, per quanto riguarda il gioco del Superena, si sono divise il premio più grosso in palio dopo il 6 ed il 5+1. Hanno fatto 5 e hanno portato a casa 21mila 533,69ciascuno. Ed è andata ancor meglio, a livello di quote, per quanto riguarda l’altro storico gioco tutto italiano. AnsaFoto – ilveggente.itL’ultimo concorso delha premiato un giocatore, che preferisce per ovvie ragioni rimanere anonimo, con un premio davvero molto consistente, più alto delle somme che si vincono generalmente nell’ambito di questo gioco.